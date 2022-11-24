Нападающий сборной ганы Осман Букари решил потролить мировую звезду на чемпионате мира в Катаре.

Португалия обыграла Гану в первом матче на Мундиале. Победа была тяжелой, не обошлось без благосклонности судей, назначивших сомнительный пенальти для Роналду.

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Криштиану реализовал 11-метровый и установил уникальное достижение, а затем отпраздновал фирменным прыжком. Гана не спаслась от поражения, но забила на последних минутах усилиями Букари. 23-летний форвард неловко повторил трюк португальца.

Португалия возглавила группу после первого тура. В параллельном матче Уругвай расписал ничью с Южной Кореей.

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