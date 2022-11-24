Ганський форвард мавпував святкування Роналду після гола у ворота Португалії
Нападник збірної гани Осман Букарі вирішив потролити світову зірку на чемпіонаті світу в Катарі.
Португалія переграла Гану в першому матчі на Мундіалі. Перемога була важка, не обійшлося без прихильності суддів, які призначили сумнівний пенальті для Роналду.
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Кріштіану реалізував 11-метровий і встановив унікальне досягнення, а потім відсвяткував фірмовим стрибком. Гана не врятувалася від поразки, але забила на останніх хвилинах зусиллями Букарі. 23-річний форвард незграбно повторив трюк португальця.
Португалія очолила групу після першого туру. В паралельному матчі Уругвай розписав нічию з Південною Кореєю.
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