Гамшик завтра станет игроком китайского Далянь Ифань

Капитан Наполи Марек Гамшик в шаге от того, чтобы покинуть Италию.

Как сообщает Football Italia, четвертого февраля словацкий полузащитник прибудет в Китай и подпишет контракт с местным Далянь Ифань. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на три года.

Шевченко получил памятную футболку Милана и "зажег" на Сан-Сиро перед матчем с Наполи

По условиям контракта Гамшик будет зарабатывать 9 млн евро в год. Марек уже попрощался с партнерами по Наполи перед вчерашним матчем против Сампдории (3:0).

По информации СМИ, китайский клуб заплатит за Марека от 15 до 25 млн евро.

К слову, Гамшик в Неаполе провел 12 лет карьеры. За это время он успел стать лучшим бомбардиром в истории клуба. На счету хавбека 120 голов за Наполи. Кроме этого, Марек стал рекордсменом по количеству проведенных матчей.

"Зидан и Недвед были такие, как я": Марек Гамшик – душевная история лидера соперника сборной Украины, каравшего Россию