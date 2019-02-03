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Гамшик завтра станет игроком китайского Далянь Ифань

14:24 221 Читати українською
Гамшик завтра станет игроком китайского Далянь Ифань
Марек Гамшик / Getty Images

Капитан Наполи Марек Гамшик в шаге от того, чтобы покинуть Италию.

Как сообщает Football Italia, четвертого февраля словацкий полузащитник прибудет в Китай и подпишет контракт с местным Далянь Ифань. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на три года.

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По условиям контракта Гамшик будет зарабатывать 9 млн евро в год. Марек уже попрощался с партнерами по Наполи перед вчерашним матчем против Сампдории (3:0).

По информации СМИ, китайский клуб заплатит за Марека от 15 до 25 млн евро.

К слову, Гамшик в Неаполе провел 12 лет карьеры. За это время он успел стать лучшим бомбардиром в истории клуба. На счету хавбека 120 голов за Наполи. Кроме этого, Марек стал рекордсменом по количеству проведенных матчей.

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Теги
Италия Трансферы Китай Трансферы Чемпионата Италии Далянь Ифан Далянь Ифан Наполи Наполи
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