Гамбург обыграл Герту в первом матче за место в Бундеслиге
Герта и Гамбург соревнуются за место в германской элите на сезон 2022/23.
Бундеслига, первый матч на выбывание
Герта – Гамбург – 0:1
Гол: Рейс, 57
"Ротгозе" кампанию Второй Бундеслиги завершили на третьей строчке, поэтому им пришлось пробиваться в элиту через плей-офф. Соперником стала "Старая Леди", которая финишировала в шаге от зоны вылета.
Первое противостояние команд завершилось минимальной победой Гамбурга. Команда превосходила визави по ударам, что конвертировалось в единственный забитый мяч. Его в свой актив записал Рейс по перерыву.
Судьба последнего места в Бундеслиге 2022/23 определится 23 мая, когда коллективы сойдутся во втором поединке, который состоится в Гамбурге. Напрямую, к слову, в элиту квалифицировались Шальке и Вердер.
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