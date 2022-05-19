Герта и Гамбург соревнуются за место в германской элите на сезон 2022/23.

Бундеслига, первый матч на выбывание

Герта – Гамбург – 0:1

Гол: Рейс, 57

"Ротгозе" кампанию Второй Бундеслиги завершили на третьей строчке, поэтому им пришлось пробиваться в элиту через плей-офф. Соперником стала "Старая Леди", которая финишировала в шаге от зоны вылета.

Первое противостояние команд завершилось минимальной победой Гамбурга. Команда превосходила визави по ударам, что конвертировалось в единственный забитый мяч. Его в свой актив записал Рейс по перерыву.

Судьба последнего места в Бундеслиге 2022/23 определится 23 мая, когда коллективы сойдутся во втором поединке, который состоится в Гамбурге. Напрямую, к слову, в элиту квалифицировались Шальке и Вердер.