Лига 1, 17 тур

Ланс – ПСЖ – 3:1

Голы: Франковски, 5, Опенда, 28, Морис, 48 – Экитике, 8

Таковым и должен быть центральный матч тура. Неоптимальный состав ПСЖ подарил Лансу шанс, и он им любезно воспользовался. Подопечные Франка Эса доказали, что не случайно занимают второе место. На своем поле они уверенно одолели парижан. В родных стенах Ланс в этом сезоне только побеждает – 9 из 9.

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Сегодняшний матч надолго запомнится Серхио Рамосу и Маркиньосу. Все благодаря Лоису Опенда. Бельгиец не раз издевался над испанцем и капитаном ПСЖ, даже в результативных атаках. Благодаря этой победе Ланс сократил отставание от лидера до 4 очков.