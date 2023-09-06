Гальтье близок к возвращению на тренерскую скамью – в новом клубе он сменит легенду
Кристоф Гальтье нашёл новый клуб после скандального ухода из ПСЖ.
Гальтье продолжит свою тренерскую карьеру на Ближнем Востоке. Как информирует RMC Sport, 57-летний специалист возглавит катарский Аль-Духайль.
ПСЖ официально уволил Гальтье после первого же сезона
После трёх туров нового сезона Аль-Духайль набрал 7 очков из 9 возможных, но руководство клуба всё равно задумалось об увольнении главного тренера команды Эрнана Креспо. Таким образом, Гальтье может стать преемником аргентинца.
В составе катарской команды играют двое футболистов с опытом выступлений во французской Лиге 1 – Ибраима Диалло и Исаак Лихаджи.
Напомним, что ПСЖ не стал продлевать контракт с Гальтье по двум причинам: тренер не оправдал ожиданий боссов клуба в Лиге чемпионов и угодил в расистский скандал. Оказалось, что во время работы в Ницце Кристоф якобы заявил спортивному директору, что в команде "не может быть так много чернокожих и мусульман".
Месси, Роналду и еще 15 суперзвезд в глубокой старости – ИИ показал, как будут выглядеть футболисты через 50 лет