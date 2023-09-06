Гальтье продолжит свою тренерскую карьеру на Ближнем Востоке. Как информирует RMC Sport, 57-летний специалист возглавит катарский Аль-Духайль.

ПСЖ официально уволил Гальтье после первого же сезона

После трёх туров нового сезона Аль-Духайль набрал 7 очков из 9 возможных, но руководство клуба всё равно задумалось об увольнении главного тренера команды Эрнана Креспо. Таким образом, Гальтье может стать преемником аргентинца.

В составе катарской команды играют двое футболистов с опытом выступлений во французской Лиге 1 – Ибраима Диалло и Исаак Лихаджи.

Напомним, что ПСЖ не стал продлевать контракт с Гальтье по двум причинам: тренер не оправдал ожиданий боссов клуба в Лиге чемпионов и угодил в расистский скандал. Оказалось, что во время работы в Ницце Кристоф якобы заявил спортивному директору, что в команде "не может быть так много чернокожих и мусульман".

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