Гальтьє продовжить свою тренерську кар'єру на Близькому Сході. Як інформує RMC Sport, 57-річний фахівець очолить катарський Аль-Духайль.

ПСЖ офіційно звільнив Гальтьє після першого ж сезону

Після трьох турів нового сезону Аль-Духайль набрав 7 очок із 9 можливих, але керівництво клубу все одно задумалося про звільнення головного тренера команди Ернана Креспо. Таким чином, Гальтьє може стати наступником аргентинця.

У складі катарської команди грають двоє футболістів із досвідом виступів у французькій Лізі 1 – Ібраїма Діалло та Ісаак Ліхаджі.

Нагадаємо, що ПСЖ не став продовжувати контракт із Гальтьє з двох причин: тренер не виправдав очікувань босів клубу в Лізі чемпіонів і потрапив у расистський скандал. Виявилося, що під час роботи в Ніцці Крістоф нібито заявив спортивному директору, що в команді "не може бути так багато чорношкірих і мусульман".

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