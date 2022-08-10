Адриано Галлиани, один из руководителей Монцы, высказался по поводу создания Европейской Суперлиги без представителей английского футбола.

"Клубы Премьер-лиги зарабатывают в четыре раза больше, чем клубы Серии А. Монца получит 33 миллиона евро за телеправа, из которых 3 должна отдать Серии B.

Реал, Барселона и Ювентус обсуждают возрождение Суперлиги – в 2022 году проект должен получить второе дыхание.

Команда, только что вышедшая в АПЛ, получает 160 млн евро. Как нам соревноваться с Ноттингем Форест? Как остановить такую ​​тенденцию в мировой экономике? Брекзит должен быть и в футболе. Без англичан это будет настоящим европейским соревнованием", – цитирует Галлиани Daily Mail .

Напомним, Барселона, Реал и Ювентус остались единственными клубами, которые до сих пор публично не отказались от идеи Европейской Суперлиги.

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