Галліані пропонує створити Суперлігу без клубів Англії: "Вони заробляють у 4 рази більше, ніж команди Серії А"
Адріано Галліані, один із керівників Монци, висловився щодо створення Європейської Суперліги без представників англійського футболу.
"Клуби Прем'єр-ліги заробляють у чотири рази більше, ніж клуби Серії А. Монца отримає 33 мільйони євро за телеправа, з яких 3 має віддати Серії B.
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Команда, яка лише щойно вийшла в АПЛ, отримує 160 млн євро. Як нам змагатися з Ноттінгем Форест? Як мені зупинити таку тенденцію у світовій економіці? Брекзит має бути і в футболі. Без англійців це буде справжнім європейським змаганням", – цитує Галліані Daily Mail.
Нагадаємо, наразі Барселона, Реал та Ювентус залишилися єдиними клубами, які досі публічно не відмовилися від ідеї Європейської Суперліги.
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