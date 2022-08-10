"Клуби Прем'єр-ліги заробляють у чотири рази більше, ніж клуби Серії А. Монца отримає 33 мільйони євро за телеправа, з яких 3 має віддати Серії B.

Реал, Барселона і Ювентус обговорюють відродження Суперліги – у 2022-му проект повинен отримати друге дихання

Команда, яка лише щойно вийшла в АПЛ, отримує 160 млн євро. Як нам змагатися з Ноттінгем Форест? Як мені зупинити таку тенденцію у світовій економіці? Брекзит має бути і в футболі. Без англійців це буде справжнім європейським змаганням", – цитує Галліані Daily Mail.

Нагадаємо, наразі Барселона, Реал та Ювентус залишилися єдиними клубами, які досі публічно не відмовилися від ідеї Європейської Суперліги.

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду