Галлиани близок к возвращению в Милан на руководящую должность
Бывший вице-президент Милана Адриано Галлиани близок к возвращению в клуб.
“Между Кардинале и Галлиани уже существует устная договоренность о возвращении последнего в клуб. Точная роль еще не определена, но речь идет о статусе супер-консультанта. Нужно немного подождать, чтобы окончательно понять, что ждет Галлиани в новом Милане. Договоренность уже есть, поэтому осталось только финализировать это большое возвращение”, – сказал Моретто.
81-летний итальянец уже работал в клубе с середины 1980-х до середины 2010-х. За это время команда выиграла 28 трофеев, в том числе 8 титулов чемпиона Италии и 5 титулов победителя Лиги чемпионов.
Сейчас Галлиани является председателем правления Монцы, которая летом получила новых американских владельцев.
