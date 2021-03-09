"За три года он достиг значительного прогресса. Набрал мышц, окреп, и это видно невооруженным глазом.

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Найти хорошую "девятку" в Европе сейчас достаточно непросто, и он является именно таким. Думаю, Роман готов сделать шаг вперед и выйти из своей зоны комфорта. В Бельгии он чувствует себя достаточно уверенно", – рассказал Серебренников для Voetbalmagazine.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии украинский форвард провел 23 матча, в которых отметился 15-ю голами и 4-мя ассистами. Среди претендентов на Романа СМИ называют Спортинг и Рому.

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