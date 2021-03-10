Боси Галатасарая були розлючені заявою марокканця після матчу із Сівасспором та розірвали угоду з гравцем в односторонньому порядку, повідомляє офіційний сайт стамбульського гранда. Зазначається, що його слова зашкодили іміджу клубу.

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"Ми – Галатасарай. Керівникам Галатасарая потрібно знайти рішення. Вони знають, що ми граємо у футбол. Ми люди, які люблять грати і перемагати. Треба знайти рішення. Ви повинні спілкуватися в Twitter та Instagram і зважати на те, що відбувається у пресі. Треба дбати про статус.

Ми – ті, хто бореться на полі. А вони повинні зробити все і забезпечити хороші умови для гри, щоб ми могли грати у вихідні. Навіть наша тренувальна база краща, ніж домашня арена Галатасарая. Це нормально? Більше того, ми щодня тренуємось у Флорії. І поле у ​​Флорії краще, ніж тут. Це нормально? Це ненормально", – наводить слова Беланда Ntvspor.

До слова, Юнес виступав за Галатасарай з 2017 року, провів за цей період 121 матч у складі турецької команди та відзначився 22 голами та 26 асистами.

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