Галатасарай разбил Денизлиспор в матче 20-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2020/21, 20-й тур

Галатасарай – Денизлиспор – 6:1

Голы: Акбаба, 9, Фегули, 17, Донк, 45+1, Озкал, 60, (аг.), Беланда, 64, Секидка, 90 – Туша, 48

Галатасарай решил не откладывать дело и уже на 9 минуте вышел вперед в счете. Беланда с правого фланга выкатил мяч в центр штрафной, а Акбаба мощным ударом прошил вратаря.

Видео ассиста Беланда:

До перерыва стамбульцы забили еще дважды. Сначала Бабель скинул под удар Фегули, а затем Донк оказался самым расторопным в штрафной после розыгрыша углового. После перерыва Денизлиспор отыграл один мяч, однако это ему не помогло.

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Галатасарай забил трижды и во второй половине. Результативным ударом отметился и Беланда, точно пробив из-за пределов штрафной после скидки Линнеса.

Видео гола Беланда:

Эта победа позволила Галатасарая подняться на третье место с 36 очками (но Газиантеп имеет игру в запасе), а Денизлиспор остался главным аутсайдером турецкого первенства с 14 пунктами.

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