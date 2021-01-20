Галатасарай разгромил аутсайдера турецкого первенства и поднялся на пьедестал – Беланда отметился голом и ассистом
Галатасарай разбил Денизлиспор в матче 20-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Турции 2020/21, 20-й тур
Галатасарай – Денизлиспор – 6:1
Голы: Акбаба, 9, Фегули, 17, Донк, 45+1, Озкал, 60, (аг.), Беланда, 64, Секидка, 90 – Туша, 48
Галатасарай решил не откладывать дело и уже на 9 минуте вышел вперед в счете. Беланда с правого фланга выкатил мяч в центр штрафной, а Акбаба мощным ударом прошил вратаря.
Видео ассиста Беланда:
До перерыва стамбульцы забили еще дважды. Сначала Бабель скинул под удар Фегули, а затем Донк оказался самым расторопным в штрафной после розыгрыша углового. После перерыва Денизлиспор отыграл один мяч, однако это ему не помогло.
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Галатасарай забил трижды и во второй половине. Результативным ударом отметился и Беланда, точно пробив из-за пределов штрафной после скидки Линнеса.
Видео гола Беланда:
Эта победа позволила Галатасарая подняться на третье место с 36 очками (но Газиантеп имеет игру в запасе), а Денизлиспор остался главным аутсайдером турецкого первенства с 14 пунктами.
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