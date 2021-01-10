Чемпионат Турции 2020/21, 18-й тур

Галатасарай – Генчлерберлиги – 6:0

Голы: Дьянь, 1, Беланда, 30, 44, 45+1, Чаглаян, 64, Бабель, 67, (пен.)

Стамбульцы камня на камне не оставили от одного из аутсайдеров первенства. Уже на первой минуте Дьянь открыл счет в матче, а до перерыва Беланда устроил 16-минутный перфоманс, забив 3 мяча в течение этого времени.

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Марокканец трогательно отметил один из голов, продемонстрировав футболку одноклубника Омара Элабделуаи, который сейчас находится в больнице с серьезными ожогами. Во второй половине Чаглаян и Бабель сделали счет неприличным.

Таким образом, Галатасарай набрал 33 очка и остался вторым, а Генчлербирлиги с 19 пунктами расположился на 17 месте. Добавим, что Беланда отличился уже 5 голом в турецком первенстве в текущем сезоне.

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