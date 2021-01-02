Омар Элабделлауи, выступающий за турецкий Галатасарай и сборную Норвегии, из-за жуткого инцидента рискует завершить карьеру. Как оказалось, это далеко не первое испытание на жизненном пути футболиста.

Не для всех празднование наступления 2021 года вышло удачным. 29-летний защитник Галатасарая Омар Элабделлауи получил ужасную травму во время новогоднего семейного ужина в Стамбуле. В его руке взорвался фейерверк, а футболист был срочно госпитализирован с травмами рук, лица и глаз.

Защитник Галатасарая получил ужасную травму глаз в новогоднюю ночь после взрыва фейерверка – жуткое фото (18+)

Инцидент произошел 31 декабря около 21:30 по местному времени. Норвежец марокканского происхождения запустил три фейерверка – первые две попытки были успешными, а последний салют взорвался в руках игрока. Как оказалось, Омар хотел развлечь своего сына, который родился с синдромом Дауна. Кроме него, в семье футболиста подрастают двое детей.

"За несколько недель до рождения Ибрагима мы узнали, что наш ребенок родится особенным. Тогда мы были молодыми супругами и изрядно перепугались. В конце концов, я перечитал кучу специальной литературы о воспитании подобных детей, это в итоге помогло нам в воспитании и уходе за сыном. Тогда моя жизнь напоминала треугольник "тренировка-игра-больница", и так по кругу. Никогда не забуду то сложное время, но оно закалило меня. Могу сказать, что рождение Ибрагима – лучший день в моей жизни. Когда я зашел в палату, и увидел синий шарик с надписью "мальчик", то не смог сдержать слез.

Сейчас Ибрагим в хорошей форме и является самим милым ребенком на свете. Мы не можем ничего изменить, поэтому нужно учиться жить лучшим образом, показывая пример детям. Я горжусь ими, ведь наша семья преодолела немало препятствий. Мы сделали для него все, что могли.

Я никогда не скрывал ситуацию, в которой оказалась наша семья. Близкие люди знают наше положение, но я обычно не афиширую этого. Для меня главное – быть рядом со своими детьми, обеспечить им все необходимое", – рассказал Омар Элабделлауи в интервью в 2019 году (тогда он защищал цвета греческого Олимпиакоса).

К счастью, состояние защитника Галатасарая после травмы глаз постепенно улучшается, но врачи пока опасаются делать какие-либо прогнозы относительно его выздоровления. Не говоря уже о сроке и возможности возвращения на футбольное поле.

"Ситуация несколько улучшилась, но делать какие-то прогнозы пока рано. Есть серьезные травмы обоих глаз – один пострадал немного больше, чем другой. Элабделлауи получил термические и химические ожоги – безусловно, ситуация очень сложная, но никакой угрозы жизни, к счастью, нет. Пока что я не буду говорить о том, восстановится ли полностью его зрение, как и прогнозировать какие-то проценты на это. Сейчас он видит, но ситуация может измениться.

Хотя сегодня его состояние несколько улучшилось по сравнению с тем, что было вчера. Сейчас мы проводим медикаментозную терапию. Что касается рук, то там все обошлось. Основной проблемой является именно глаза, мы сейчас тщательно планируем процедуру восстановления футболиста", – заявил врач-офтальмолог Ведат Кая в комментарии Fanatik, рассказывая о состоянии футболиста.

К слову, вся Турция возмущена поступком медика, который сделал фото травмированного Элабделлауи, впоследствии попавшего в Интернет. Данный сотрудник уже уволен, а Галатасарай готовит судебный иск к нему и компании скорой помощи. Правда, сам травмированный футболист попросил не делать этого из-за угрозы причинения вреда семьи виновника.

Заметим, Элабделлауи 5 лет находился в системе Манчестер Сити, однако так и не сыграл за первую команду "горожан". Выступал за Фейенорд, Айнтрахт Брауншвейг, Халл Сити и Олимпиакос, из которого летом 2020-го перебрался в Галатасарай. В сезоне 2020/21 провел 13 матчей за стамбульскую команду, результативными действиями не отличался. За национальную команду Норвегии защитник сыграл 47 поединков.

Как видим, на долю 29-летнего Элабделлауи уже выпал ряд испытаний – тяжелое детство в семье эмигрантов из Марокко, а также серьезный перелом ноги в начале карьеры, который оставил его вне игры почти на год. Апогеем стало рождение ребенка с серьезными проблемами со здоровьем, которые крайне затрудняют адаптацию в нынешнем жестоком обществе и делают невозможной полноценную жизнь. Несмотря на все трудности, Омар не сдался, а сейчас должен выиграть главный бой в своей жизни.

Обычно Новый год ассоциируется с елкой, праздничным столом, шампанским, весельем, петардами и фейерверками. Последние уже наделали немало беды многим людям, а кто-то вообще погиб из-за банального салюта. Надеемся, судьба подарит Омару Элабделлауи шанс вернуться к полноценной жизни и возобновить футбольную карьеру. Хотя бы ради своего сына, для которого отец – главный смысл жизни.

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