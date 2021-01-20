Галатасарай розгромив аутсайдера турецької першості та піднявся на п'єдестал – Беланда відзначився голом та асистом
Галатасарай розбив Денізліспор у матчі 20-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Чемпіонат Туреччини 2020/21, 20-й тур
Галатасарай – Денізліспор – 6:1
Голи: Акбаба, 9, Фегулі, 17, Донк, 45+1, Озкал, 60, (аг.), Беланда, 64, Секідка, 90 – Туша, 48
Галатасарай вирішив не відкладати справу та вже на 9 хвилині вийшов вперед у рахунку. Беланда з правого флангу викотив м'яч на центр штрафного, а Акбаба потужним ударом прошив воротаря.
Відео асисту Беланда:
До перерви стамбульці забили ще двічі. Спочатку Бабель скинув під удар Фегулі, а згодом Донк виявився найспритнішим у штрафному майданчику після розіграшу кутового. По перерві Денізліспор відіграв один м'яч, проте це йому не допомогло.
Екс-легіонер Динамо Беланда хет-триком долучився до розгромної перемоги Галатасарая
Галатасарай забив тричі і в другій половині. Результативним ударом відзначився і Беланда, точно пробивши з-за меж карного майданчика після скидки Ліннеса.
Відео гола Беланда:
Ця перемога дозволила Галатасараю піднятись на третє місце із 36 очками (проте Газіантеп має гру в запасі), а Денізліспор залишився головним аутсайдером турецької першості із 14 пунктами.
Феєрверк, що може стати фатальним – лікарі рятують очі захисника Галатасарая, який виховує сина з синдромом Дауна