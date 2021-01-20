Галатасарай розбив Денізліспор у матчі 20-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2020/21, 20-й тур

Галатасарай – Денізліспор – 6:1

Голи: Акбаба, 9, Фегулі, 17, Донк, 45+1, Озкал, 60, (аг.), Беланда, 64, Секідка, 90 – Туша, 48

Галатасарай вирішив не відкладати справу та вже на 9 хвилині вийшов вперед у рахунку. Беланда з правого флангу викотив м'яч на центр штрафного, а Акбаба потужним ударом прошив воротаря.

Відео асисту Беланда:

До перерви стамбульці забили ще двічі. Спочатку Бабель скинув під удар Фегулі, а згодом Донк виявився найспритнішим у штрафному майданчику після розіграшу кутового. По перерві Денізліспор відіграв один м'яч, проте це йому не допомогло.

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Галатасарай забив тричі і в другій половині. Результативним ударом відзначився і Беланда, точно пробивши з-за меж карного майданчика після скидки Ліннеса.

Відео гола Беланда:

Ця перемога дозволила Галатасараю піднятись на третє місце із 36 очками (проте Газіантеп має гру в запасі), а Денізліспор залишився головним аутсайдером турецької першості із 14 пунктами.

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