Контракт с опытным полузащитником сборной Португалии рассчитан на четыре года, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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Вторую часть сезона 2021/22 Сержиу Оливейра провел в Роме на правах аренды и выиграл Лигу конференций. Жозе Моуринью решил не подписывать игрока, за которого "драконы" просили 7 млн ​​евро, хотя продали в Галатасарай всего за 3 млн.

30-летний центральный хавбек не входил в планы Сержиу Консейсау на следующий сезон. Оливейра за три года в Порту мог получить 13 млн евро, но решил отказаться от таких денег ради игровой практики. В Турции португалец будет зарабатывать гораздо меньше – 2,7 млн ​​за сезон.

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