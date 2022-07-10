Контракт із досвідченим півзахисником збірної Португалії розрахований на 4 роки, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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Другу частину сезону 2021/22 Сержіу Олівейра провів у Ромі на правах оренди та виграв Лігу конференцій. Жозе Моурінью вирішив не підписувати гравця, за якого "дракони" просили 7 млн євро, хоча продали в Галатасарай лише за 3 млн.

30-річний центральний хавбек не входив у плани Сержіу Консейсау на наступний сезон. Олівейра за три роки в Порту міг отримати 13 млн євро, але вирішив відмовитися від таких грошей заради ігрової практики. У Туреччині португалець зароблятиме значно менше – 2,7 млн за сезон.

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