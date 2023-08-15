"Наш клуб и юристы работают над этим. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. ФИФА всегда благосклонна к тому, чтобы футболист играл. По юридическим вопросам ничего не могу сказать", – цитирует Бурука Turkiye Gazetesi.

Шахтер требует дисквалификации Тете и санкций против Галатасарая – источник назвал главный аргумент "горняков"

Напомним, накануне Шахтер обратился в Международную федерацию футбола с требованием отлучить Тете от футбола – бразилец (контракт которого с "горняками" истекал 31 декабря) самовольно покинул украинский клуб и подписал контракт с Галатасараем.

Ранее вингер, прикрываясь войной, перешел сначала в Лион, а затем в Лестер (воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ). Однако уже в разгар полномасштабного вторжения бразилец вернулся в Украину и пробыл здесь длительное время. Именно этот факт дончане и считают ключевым моментом в своих претензиях. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Шахтар чекав більшого від Шведа: Маркевич підставить плече, або в гості до Роналду