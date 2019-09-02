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Галатасарай отдал своего лучшего бомбардира сопернику по группе Лиги чемпионов

14:57 95 Читати українською
Галатасарай отдал своего лучшего бомбардира сопернику по группе Лиги чемпионов
Мбайе Диане / Getty Images

Чемпионы Турции решили, что смогут обойтись в новом сезоне без своего главного снайпера.

Сенегалец Мбайе Диане присоединился к Брюгге, информирует официальный сайт бельгийского клуба.

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Обидчик киевского Динамо арендовал нападающего на год с правом последующего выкупа. В прошлом сезоне Диане забил 30 голов в 29 матчах чемпионата Турции за Касымпашу и Галатасарай, который избавился от африканца всего через полгода после зимнего перехода. "Львов" не смутил даже тот факт, что они отдают одного из лидеров своему сопернику по группе Лиги чемпионов.

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Впрочем, у Галатасарая уже есть достойная замена для Диане – вскоре к турецкому гранду присоединится Радамель Фалькао.

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Трансферы Мбайе Диане Мбайе Диане Галатасарай Галатасарай Брюгге Брюгге Бельгия
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