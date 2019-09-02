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Фанаты Галатасарая устроили Фалькао сумасшедший прием

09:28 116 Читати українською
Фанаты Галатасарая устроили Фалькао сумасшедший прием
Радамель Фалькао / Reuters

Колумбийский форвард с первых минут почувствовал всю любовь турецких болельщиков.

Радамель Фалькао прилетел в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем.

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Около 25 тысяч фанатов чемпиона Турции собрались в аэропорту уже за несколько часов до прибытия звездного новичка. Когда 33-летний колумбиец наконец появился перед публикой, то началось настоящее шоу – громкие песни, дым от пиротехники, вспышки сотен фотокамер. Фалькао охотно присоединился к действу, чем довел местных фанов до экстаза.

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Ранее сообщалось, что нападающий Монако согласовал 3-летний контракт с турецким грандом.

? ⁣⁣ ⁣⁣ CİM BOM BOM! | @falcao

Допис, поширений Galatasaray (@galatasaray)

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Трансферы Видеоновости Радамель Фалькао Радамель Фалькао Галатасарай Галатасарай Монако Монако Турция футбольные фанаты
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