Фанаты Галатасарая устроили Фалькао сумасшедший прием

Колумбийский форвард с первых минут почувствовал всю любовь турецких болельщиков.

Радамель Фалькао прилетел в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем.

Безумная презентация Дани Алвеса в Сан-Паулу – босиком на эмблеме вместе с легендами и 45 тысяч фанов

Около 25 тысяч фанатов чемпиона Турции собрались в аэропорту уже за несколько часов до прибытия звездного новичка. Когда 33-летний колумбиец наконец появился перед публикой, то началось настоящее шоу – громкие песни, дым от пиротехники, вспышки сотен фотокамер. Фалькао охотно присоединился к действу, чем довел местных фанов до экстаза.

Галатасарай официально объявил о переходе Н'Зонзи

Ранее сообщалось, что нападающий Монако согласовал 3-летний контракт с турецким грандом.