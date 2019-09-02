Галатасарай віддав свого найкращого бомбардира супернику по групі Ліги чемпіонів

Чемпіони Туреччини вирішили, що зможуть обійтись у новому сезоні без свого головного снайпера.

Сенегалець Мбайє Діане приєднався до Брюгге, інформує офіційний сайт бельгійського клубу.

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Кривдник київського Динамо орендував нападника на рік з правом подальшого викупу. У минулому сезоні Діане забив 30 голів в 29 матчах чемпіонату Туреччини за Касимпашу і Галатасарай, який позбувся африканця всього через півроку після зимового переходу. "Левів" не збентежив навіть той факт, що вони віддають одного з лідерів своєму супернику по групі Ліги чемпіонів.

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Втім, у Галатасарая вже є гідна заміна для Діане – незабаром до турецького гранда приєднається Радамель Фалькао.