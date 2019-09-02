Генк не позволил Брюгге Соболя возглавить турнирную таблицу, Пластун с Гентом перестрелял Серкль Брюгге

Состоялись матчи 6-го тура чемпионата Бельгии с участием украинских игроков.

Чемпионат Бельгии, 6-й тур

Брюгге – Генк – 1:1

Голы: Дели, 41 – Деваст, 67

Гент – Серкль Брюгге – 3:2

Голы: Депуатр, 11, Дэвид, 24, 27 – Петерс, 15, 90+2

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Обидчик Динамо в Лиге чемпионов Брюгге активно начал встречу, за что и был вознагражден голом на 41-й минуте, но удержать результат не удалось. Во втором тайме игроки Генка сумели сравнять счет. Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь вышел на замену на 74-й минуте. Хозяева остаются на второй строчке турнирной таблицы (11 очков), Генк – 6-й (10 пунктов).

Зрители матча Гент – Серкль Брюгге стали свидетелями 4-х голов в первом тайме, три из которых были на счету хозяев. Под конец матча гости смогли лишь сократить отставание, но ничья осталась недостижимой. Весь матч на поле провел защитник Гента Игорь Пластун, его одноклубник Роман Безус остался на скамейке запасных.

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