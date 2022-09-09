Трансферное окно в Турции закрылось вчера, 8 сентября. Галатасарай успел оформить несколько громких переходов.

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В частности, стамбульский гранд бесплатно арендовал у ПСЖ Мауро Икарди на сезон 2022/23. Также в годовую аренду из Норвича пришел атакующий полузащитник Милот Рашица.

На правах свободного агента состав Галатасарая пополнил испанец Хуан Мата, пришедший из Манчестер Юнайтед. Контракт на 2 года с возможностью досрочного расторжения летом 2023-го. Хавбек получит 1,9 миллиона евро за сезон 2022/23.

В ближайшие 4 года цвета Галатасарая будет защищать и австрийский вингер Юсуф Демир. За игрока, который ранее не смог закрепиться в Барселоне, заплатили 6 миллионов евро.

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