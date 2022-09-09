Галатасарай объявил о переходе Икарди, Маты и экс-игрока Барселоны
Стамбульский клуб мощно провел последние часы трансферного окна, усилившись игроками высокого уровня.
Трансферное окно в Турции закрылось вчера, 8 сентября. Галатасарай успел оформить несколько громких переходов.
Цыганкову обещали переход в топ-клуб – Бурбас раскрыл детали предложения от Жироны
В частности, стамбульский гранд бесплатно арендовал у ПСЖ Мауро Икарди на сезон 2022/23. Также в годовую аренду из Норвича пришел атакующий полузащитник Милот Рашица.
На правах свободного агента состав Галатасарая пополнил испанец Хуан Мата, пришедший из Манчестер Юнайтед. Контракт на 2 года с возможностью досрочного расторжения летом 2023-го. Хавбек получит 1,9 миллиона евро за сезон 2022/23.
В ближайшие 4 года цвета Галатасарая будет защищать и австрийский вингер Юсуф Демир. За игрока, который ранее не смог закрепиться в Барселоне, заплатили 6 миллионов евро.
Привычки Абрамовича никуда не исчезли, МЮ стал "спонсором", только 2 клуба бросили вызов АПЛ – топ-10 трансферов лета