Трансферне вікно в Туреччині закрилося вчора, 8 вересня. Галатасарай встиг оформити кілька гучних переходів.

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Зокрема, стамбульський гранд безкоштовно орендував у ПСЖ Мауро Ікарді на сезон 2022/23. Теж у річну оренду з Норвіча прийшов атакувальний півзахисник Мілот Рашіца.

На правах вільного агента склад Галатасарая поповнив іспанець Хан Мата, який прийшов із Манчестер Юнайтед. Контракт на 2 роки з можливістю дострокового розірвання влітку 2023-го. Хавбек отримає 1,9 мільйона євро за сезон 2022/23.

Найближчі 4 роки кольори Галатасарая захищатиме і австрійський вінгер Юсуф Демір. За гравця, який раніше не зміг закріпитися в Барселоні, заплатили 6 мільйонів євро.

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