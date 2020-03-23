Футбольный аноним спас шотландские банки еды – пресса назвала тайным меценатом звезду АПЛ

В разгар пандемии коронавируса неизвестный шотландец проявил сверхвысокий уровень социальной ответственности. Британские газетчики, кажется, уже нашли мартовского "тайного Санту".

Футболист из Шотландии пожертвовал значительную сумму и спас от закрытия несколько банков еды в Глазго. Благодаря такому шагу они могут продолжать обеспечивать питанием нуждающихся.

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Пандемия коронавируса поставила на грань выживания британские благотворительные организации, которые кормят обездоленных. Сложная эпидемиологическая ситуация резко увеличила количество людей в затруднительном положении. Из-за этого банки еды столкнулись со значительными финансовыми проблемами. Однако щедрость неизвестного мецената уже позволила накормить минимум 53 тысячи человек.

"Спасибо шотландскому футболисту, пожертвовавшему большую сумму нескольким банкам еды, в частности, нашему. Без поддержки щедрых людей нам было бы очень трудно. Не хватает слов, чтобы выразить благодарность", – написал в твиттере GlasgowNEfoodbank.

Благотворитель пожелал остаться анонимным, но издание The Times считает "тайным Сантой" защитника Ливерпуля и сборной Шотландии Эндрю Робертсона. Он является уроженцем Глазго, воспитывался в академии Селтика, а на профессиональном уровне дебютировал в тамошнем Куинз Парке. Возможно, Робертсон еще и не гарантировал себе чемпионский титул в Англии, но уже однозначно заслужил уважение родной земли, Соединенного Королевства и всей планеты.

Thanks to the Scottish footballer who donated a large sum to the following food banks, including us; @GSWfoodbank @Glasgow_NW_FB @GlasgowSEFBank @CR_Foodbank and East Renfrewshire Foodbank. Without the support of generous individuals we would struggle. We cannot thank him enough — GlasgowNEfoodbank (@GlasgowNE) March 18, 2020

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