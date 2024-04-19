"Мункач робив академію не для українського футболу, а для угорського футболу. Вважаю, що це українські футбольні сепаратисти на нашій території. А наша федерація попередньої каденції все це толерувала.

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Вони багато дітей звідси забрали, попри яскраву зовнішню картинку, що вони побудували, інвестували, створили умови, нібито виховають... Кого вони виховують для українського футболу, кого вони дали?

Вони всіх дітей реєструють у 30-кілометровій прикордонній зоні і потім безперешкодно неповнолітніх мають можливість відправляти за кордон. Я вважаю, що вони працюють проти українського футболу", – сказав Дедишин в інтерв'ю KDK.

Нагадаємо, ФК Мукачево був створений у 2005 році. У 2016-му в команду зайшов угорський інвестор і клуб було перейменовано в Мункач. У 2021-му команда дебютувала у Другій лізі, однак після початку повномасштабного вторгнення вирішила призупинити виступи у чемпіонаті України, зосередившись на роботі Академії.

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