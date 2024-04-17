"Моя основная задача – сделать так, чтобы команда финансового не зависела от владельца. Сейчас у команды есть много источников доходности, которые покрывают расходную часть бюджета.

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Сейчас бюджет клуба составляет 6-6,5 миллионов долларов и около 4 миллионов клуб зарабатывает.

Как мы зарабатываем? У нас есть объекты коммерческой недвижимости и спортивной инфраструктуры. Мы также занимаемся ивент-менеджментом. Также у нас круглый год происходят различные футбольные события и турниры, на которые приезжают разные команды", – рассказал Дедышин в интервью KDK.

Напомним, после 24-х туров Рух идет в турнирной таблице УПЛ на пятой строчке, набрав 40 очков.

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