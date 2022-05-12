Благотворительный матч сборной Украины с Боруссией М показал всему миру, как украинский народ любит свою страну.

Ведущее немецкое издание Welt опубликовало материал о несокрушимом духе украинцев. Журналист Тобиас Койфер почувствовал атмосферу на матче между сборной Украины и Боруссией и написал статью: "Футбольную войну Украина выиграла / В футболе Украина уже победила".

"Прекрасные ощущения: каждый посетивший благотворительный матч может понять, почему эта страна до сих пор так успешно отражает атаки России. Такое быстро не забывается... Стадион переполнен слезами. Люди демонстрируют свой патриотизм, не проявляя никакой ненависти и презрения к другим народам. Когда Кристина Соловий исполняла Гимн Украины, у людей катились слезы. И не только у украинцев, но и у немцев.

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Разительный контраст с празднованием так называемого Дня Победы в Москве. Там массово значки "Z", ставшие символом российского вторжения в Украину, и агрессивный крик солдат. А здесь молодые украинки, доброжелательно раздающие флажки перед стадионом и красящие желающих в национальные цвета. Украинцы не бросают жестов, не прославляют насилие и оружие.

Посмотришь на трибуны и понимаешь – украинцы взрастили настоящую нацию, они стоят рядом и считают себя одним целым. Если Путин реально верил, что в Киеве его встретят как освободителя, то каждый день все больше должен убеждаться в противоположном. Он максимально объединил нацию, которой, по его мнению, вообще не существует. Он сам создал героев среди украинцев.

Игроки сборной Украины также могут стать героями, если пройдут квалификацию на чемпионат мира и порадуют Родину в разгар войны. Команда очень мотивирована и заслуженно обыграла Боруссию. Хозяева никогда не забудут украинцев. Ни футболистов, ни болельщиков. Футбол может быть чем-то гораздо больше, чем миллионные трансферы и бонусы агентам. Футбол может подарить людям чувство дома. Даже когда они в 1000 километрах от родного места", – пишет журналист.

Напомним, что сборная Украины обыграла Борусию со счетом 2:1, а первый гол команды в новом году забил Михаил Мудрик.

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