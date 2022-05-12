"Первый матч, сборная не играла полгода, я не работал полгода. У меня нет вопросов к ребятам, на этом этапе они молодцы, хорошо все сделали. Ошибок очень много, будем их исправлять. Очень хорошая атмосфера. Честно скажу, у меня даже слезы на глаза накатили, муравьи пошли по коже. Отлично, что наша нация объединилась. Спасибо украинцам, что пришли и поддержали, спасибо немцам. Атмосфера была великолепна.

Перфоманс Мудрика в дебюте за сборную в видеообзоре поединка Боруссия М – Украина – 1:2

Что чувствую по поводу того, что в Украине продолжается война, пока мы играем? Я желаю, чтобы этого никто не чувствовал. Я был в Киеве с первого дня, когда все началось. Сидишь в квартире и не знаешь, куда прилетит снаряд. Я не боялся ночевать дома, а моя жена ходила ночевать в бомбоубежище, не могла выдержать. Это очень неприятно, никому не желаю пережить такое.

Шикарные дебюты Мудрика и Пихалёнка? Контрольная игра, не нужно делать столь поспешных выводов. Не нужно хвалить игроков. Впереди у нас главный поединок. Я еще подумаю, кого выставить на складе. Это контрольный матч, а у официальных все будет по-другому. Ребята убили, я их похвалил, двигаемся дальше.

Ошибка Конопля? У меня нет вопросов к своим футболистам. Это внутренняя кухня. Разберем ошибки и будем идти дальше. Состояние травмированных? Цыганков остался в Любляне, работает с реабилитологом. Надеюсь, через три-четыре дня будет в строю. Что касается Артема Довбика, то мы с помощью Боруссии сделали ему МРТ. У него есть небольшое повреждение, поэтому сегодня мы его сохранили. Артему нужно пять-шесть дней на восстановление", – приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

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