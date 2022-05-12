Провідне німецьке видання Welt опублікувало матеріал про незламний дух українців. Журналіст Тобіас Койфер відчув атмосферу на матчі між збірною України та Борусією і написав статтю: "Футбольну війну Україна вже виграла / У футболі Україна вже перемогла".

"Прекрасні відчуття: кожен, хто відвідав благодійний матч, може зрозуміти, чому ця країна досі так успішно відбиває атаки Росії. Таке швидко не забувається... Стадіон переповнений сльозами. Люди демонструють свій патріотизм, не проявляючи жодної ненависті та презирства до інших народів. Коли Христина Соловій виконувала Гімн України, у людей котились сльози. І не лише в українців, а й у німців.

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Разючий контраст зі святкуванням так званого Дня Перемоги в Москві. Там масово значки "Z", які стали символом російського вторгнення в Україну, та агресивний крик солдатів. А тут молоді українки, які доброзичливо роздають прапорці перед стадіоном і фарбують охочих в національні кольори. Українці не кидають якихось жестів, не прославляють насилля та зброю.

Поглянеш на трибуни і розумієш – українці виплекали справжню націю, вони стоять поруч і вважають себе одним цілим. Якщо Путін реально вірив, що в Києві його зустрінуть, як асвабадітєля, то щодня все більше повинен переконуватися у протилежному. Він максимально об'єднав націю, якої, на його думку, взагалі не існує. Він сам створив героїв серед українців.

Гравці збірної України також можуть стати героями, якщо пройдуть кваліфікацію на чемпіонат світу та порадують Батьківщину в розпал війни. Команда дуже мотивована і заслужено обіграла Борусію. Господарі ніколи не забудуть українців. Ні футболістів, ні вболівальників. Футбол може бути чимось значно більшим, ніж мільйонні трансфери та бонуси агентам. Футбол може подарувати людям відчуття дому. Навіть коли вони за 1000 кілометрів від рідної хати", – пише журналіст.

Нагадаємо, що збірна України переграла Борусію з рахунком 2:1, а перший гол команди в новому році забив Михайло Мудрик.

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