Минай встречался с Шахтером в рамках 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Минай – Шахтер на "Футбол 24".

Встреча закарпатцев и дончан сопровождалась резонансными событиями. Все же поединок был сыгран, хоть и с солидной задержкой. Первый тайм запомнился активной игрой обеих команд и голом Тараса Степаненко головой.

Шахтер официально взял серебро УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов – Минай после скандальной драмы проиграл и вылетел из УПЛ

После перерыва Шахтер на классе дожал и добил Минай. Результативные удары Соломона, Майкона и второй мяч Степаненко выбили подопечных Цымбала в Первую лигу. В элите закарпатцы провели только одну кампанию. А вот Шахтер завоевал серебряные медали украинской Премьер-лиги сезона 2020/21.