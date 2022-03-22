Футболистки посетили склад, в который жители Дании передали большое количество одежды, и помогли ее рассортировать, сообщает пресс-служба Кёге.

"Хочу, чтобы чудовища умоляли умереть, но не умирали": взрывная публикация нападающей сборной Украины о войне и языке

Также Николь Козлова рассказала, что происходит в Украине, чтобы донести до местных жителей о серьезности ситуации в Украине. Некоторые партнеры по команде также присоединились к гуманитарной помощи нашей стране.

Напомним, уже начался 27-й день нападения на землю Украины. Планы захватчиков по быстрому захвату государства с треском провалились, ведь ВСУ остановило продвижение орков на всех фронтах.

Россия напала на Украину: бегство Суркисов с миллионами, российский вратарь, воспитанный в Италии, воюет за нас (LIVE)