Футболістки відвідали склад, до якого жителі Данії передали велику кількість одягу, та допомогли його розсортувати, повідомляє прес-служба Кьоге.

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Також Ніколь Козлова у ЗМІ розповіла, що відбувається в Україні, аби донести до місцевих жителів про серйозність ситуації в Україні. Деякі з партнерок по команді також долучились до гуманітарної допомоги нашій країні.

Нагадаємо, вже розпочався 27-й день нападу росіян на землі України. Плани загарбників по швидкому захопленню держави з тріском провалились, адже ЗСУ зупинило просування орків на всіх фронтах.

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