"Смотрел ли матч Украины со Швецией? Как я могу не смотреть, если родился в Киеве и был игроком Динамо? Конечно, смотрел. Я очень рад за ребят и тренера Андрея Шевченко, который закончил школу, которой я руководил, как тренер.

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Говоря об Украине на чемпионате Европы, хочу сказать, что выигрывает команда не только та, которая отличается умением, звездами или выбранной тактикой. Есть и другой важный критерий – психологическая устойчивость. И мы видим, как команды, такие как Украина, Венгрия, Чехия, Швейцария, демонстрируют способность бороться и играть на пределе своих возможностей. Причем, эта жесткость временами заканчивается и серьезными травмами, которую мы увидели в составе той же Украины. Настроение и дух украинской сборной ощущался еще во время исполнения гимнов. И в итоге они достигли успеха в равной игре, хотя я бы сказал, что у шведов тоже были шансы победить.

Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5-6 представителей киевского Динамо. Вопрос подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьезно. Они готовят свою молодежь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское Динамо становится чемпионом в Украине, опережая донецкий Шахтер, у которого несколько иной подход.

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Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной произошла смена поколений, а сборная России до сих пор живет где-то в 2016-2017-х годах. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось. И главное, перспектив каких-то не видно. Предположим, придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре", – заявил Бышовец в комментарии ТНВ.

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