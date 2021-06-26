"Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно-признанных границ.

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А еще после того, как наши ведущие команды – Шахтер и Заря, а также Таврия, первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, – сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах – на Донбасс Арене в Донецке, на Авангарде в Луганске, на Локомотиве в Симферополе соответственно

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает Шахтер, а первым представителем Украины была Таврия, а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет Заря, и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма.

К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них", – цитирует Павелко Газета.ru.

Заметим, украинские и российские команды как на клубном, так и на международном уровнях начали разводить после того, как была развязана война на Востоке и аннексирован Крым.

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