"Чи дивився матч України зі Швецією? Як я можу не дивитися, якщо народився в Києві і був гравцем Динамо? Звичайно, дивився. Я дуже радий за хлопців і тренера Андрія Шевченка, який закінчив школу, якою я керував, як тренер.

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Говорячи про Україну на чемпіонаті Європи, хочу сказати, що виграє команда не тільки та, яка відрізняється умінням, зірками або обраною тактикою. Є й інший важливий критерій – психологічна стійкість. І ми бачимо, як команди, такі як Україна, Угорщина, Чехія, Швейцарія, демонструють здатність боротися і грати на межі своїх можливостей. Причому, ця жорсткість часом закінчується і серйозними травмами, що ми побачили в складі тієї ж України. Настрій і дух української збірної відчувався ще під час виконання гімнів. І в підсумку вони досягли успіху в рівній грі, хоча я б сказав, що у шведів теж були шанси перемогти.

Історично так склалося, що футбол в Україні домінував, а російського футболу ніколи і не було. Радше це був московський футбол. Ну і ми всі знаємо, що збірна України комплектується за базовим принципом. В основному складі стабільно по 5-6 представників київського Динамо. Питання підготовки резерву в українську збірну поставлене дуже серйозно. Вони готують свою молодь, а не займаються масовою закупівлею гравців, як це прийнято в деяких російських клубах. В підсумку київське Динамо стає чемпіоном в Україні, випереджаючи донецький Шахтар, у якого дещо інший підхід.

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Команда Андрія Шевченка перебудувалася, у збірній відбулась зміна поколінь, а збірна Росії досі живе десь в 2016-2017-х роках. Прогресу у нас з тих часів так і не вийшло. І головне, перспектив якихось не видно. Припустимо, прийде якийсь новий тренер, і я насилу уявляю, яка у нас команда буде грати з хорватами у вересні", – заявив Бишовець у коментарі ТНВ.

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