Футбол – вживую из спальни: нидерландский клуб взялся строить стадион будущего без страха перед пандемией

Нидерландский Эксельсиор построит сверхсовременную домашнюю арену с апартаментами, позволяющими наблюдать за поединками прямо из собственного дома.

Роттердамцы представили революционный проект своего нового стадиона, сообщает Fumsmagazin.

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Арена Эксельсиора станет сочетанием приятного с полезным – футбола с домом, что довольно удобно в условиях пандемии коронавируса. Стадион "красно-черных" сможет принять 6,5 тысяч зрителей, а главной изюминкой сооружения станут 4 башни по углам стадиона. Там планируют построить 400 апартаментов и продать их в качестве обычной жилой недвижимости.

"Мы никогда не скрывали своих амбиций вновь играть в Эредивизи. Однако, мы достигли максимального уровня доходов в сегодняшних реалиях, поэтому ищем альтернативные источники дохода", – заявил исполнительный директор клуба.

Новая арена появится на месте домашнего стадиона Эксельсиора – Ваудестейна, вмещающего в данный момент 4,5 тысячи болельщиков. Роттердамцы планируют пополнить клубную казну благодаря продаже недвижимости и вернуться в Эредивизи. Городской совет Роттердама уже получил на рассмотрение проект и необходимые документы от Эксельсиора и дал предварительное согласие на строительство.

Ныне Эксельсиор выступает в Эрстедивизи – на вынужденную паузу "красно-черные" ушли на 7-й строчке.

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