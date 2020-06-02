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Футбол – наживо зі спальні: нідерландський клуб узявся будувати стадіон майбутнього без боязні пандемії

20:35 21 Читать на русском
Футбол – наживо зі спальні: нідерландський клуб узявся будувати стадіон майбутнього без боязні пандемії
Проект нового стадіону Ексельсіора / Moederscheimoonen Architects

Нідерландський Ексельсіор побудує надсучасну домашню арену з апартаментами, що дозволять спостерігати за поєдинками прямісінько з власної домівки.

Роттердамці презентували революційний проект свого нового стадіону, повідомляє Fumsmagazin.

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Арена Ексельсіора стане поєднанням приємного з корисним – футболу з оселею, що доволі зручно в умовах пандемії коронавірусу. Домівка "червоно-чорних" зможе прийняти 6,5 тисяч глядачів, а головною родзинкою споруди стануть 4 вежі по кутах стадіону. Там планують збудувати 400 апартаментів і продати їх як звичайну житлову нерухомість.

"Ми ніколи не приховували своїх амбіцій знову грати в Ередивізі. Однак, ми досягли максимального рівня доходів у сьогоднішніх реаліях, тому шукаємо альтернативні джерела прибутку", – заявив виконавчий директор клубу.

Нова арена постане на місці домашнього стадіону Ексельсіора – Ваудестейна, який нині вміщує 4,5 тисячі вболівальників. Роттердамці планують поповнити клубну казну завдяки продажу нерухомості та повернутися до Ередивізі. Міська рада Роттердама вже отримала на розгляд проект і необхідні документи від Ексельсіора та дала попередню згоду на будівництво.

Нині Ексельсіор виступає в Ерстедивізі – на вимушену паузу "червоно-чорні" пішли на 7-й сходинці.

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Теги
футбольні стадіони Ваудестейн Нідерланди Ексельсіор Ексельсіор
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