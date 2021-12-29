Фулхэм страдает от вспышки коронавируса – матч против Тоттенхэма под угрозой срыва
АПЛ рассматривает возможность отмены поединка 16-го тура Тоттенхэм – Фулхэм, сообщает The Athletic.
Эвертон требует объяснений насчет переноса матча с Манчестер Сити
По данным источника, сразу несколько подопечных Скотта Паркера сдали положительные тесты на COVID-19. Матч запланирован на 30 января, начало в 22:00. Напомним, днем ранее была отменена встреча Ман Сити и Эвертона из-за такой же причины.
После 15-ти туров АПЛ, Тоттенхэм расположился на 7-й строчке, Фулхэм – 18-й.
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