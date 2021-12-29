Фулхем потерпає від спалаху коронавірусу – матч проти Тоттенхема під загрозою зриву
АПЛ розглядає можливість скасування поєдинку 16-го туру Тоттенхем – Фулхем, повідомляє The Athletic.
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За даними джерела, одразу кілька підопічних Скотта Паркера здали позитивні тести на COVID-19. Матч запланований на 30 січня, початок о 22:00. Нагадаємо, днем раніше була скасована зустріч Ман Сіті та Евертона через таку ж причину.
Після 15-ти турів АПЛ, Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці, Фулхем – 18-й.
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