АПЛ розглядає можливість скасування поєдинку 16-го туру Тоттенхем – Фулхем, повідомляє The Athletic.

Евертон вимагає пояснень щодо перенесення матчу із Манчестер Сіті

За даними джерела, одразу кілька підопічних Скотта Паркера здали позитивні тести на COVID-19. Матч запланований на 30 січня, початок о 22:00. Нагадаємо, днем раніше була скасована зустріч Ман Сіті та Евертона через таку ж причину.

Після 15-ти турів АПЛ, Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці, Фулхем – 18-й.

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