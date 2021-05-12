Руководство лондонского Фулхэма, очевидно, не станет рубить с плеча из-за неудачного сезона в элите английского футбола.

Скотт Паркер останется коучем "коттеджеров", сообщает Sky Sports.

Фулхэм проиграл Бёрнли и официально вылетел из АПЛ

40-летний специалист сохранит должность, несмотря на вылет из Премьер-лиги. Боссы Фулхэма летом собираются выделить солидный трансферный бюджет для перестройки команды и надеются на скорое возвращение в элиту. Контракт Паркера, который уже вылетал и возвращался с лондонцами в АПЛ, действует до 2023 года.

Отметим, что в данный момент Фулхэм занимает 18-е место в чемпионате. "Коттеджеры" набрали 27 очков за 35 туров Премьер-лиги.

Лестер обыграл резервистов Манчестер Юнайтед, вручил Зинченко титул и отдалил Ливерпуль от Лиги чемпионов