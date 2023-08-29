"Дачники" подтвердили переход 24-летнего правого защитника Лестера. Тимоти Кастань подписал соглашение с Фулхэмом на четыре сезона – до 2027 года с возможностью продлить еще на 12 месяцев.

"Должны были легко забивать пять, шесть, семь голов": Артета оправдался за ничью Арсенала против Фулхэма

Пресс-служба английского клуба не разгласила об условиях контракта с Лестером. Авторитетное издание The Athletic сообщило, что Фулхэм заплатил за бельгийца 15 миллионов фунтов. Тимоти Кастань будет выступать в составе "дачников" под 21 номером.

Защитник перебрался в Лестер в 2020 году из Аталанты, где выступал вместе с украинцем Русланом Малиновским. Всего за "лис" он отыграл в 112 матчах, забив пять голов и оформив восемь ассистов.

Тимоти Кастань в составе сборной Бельгии ездил на ЧМ-2022 в Катар. Защитник был ключевым игроком национальной команды, отыграв все возможные 270 минут.

Арсенал в большинстве упустил победу над Фулхэмом – полноценное возвращение Зинченко, джокеры Артеты без поддержки