"С самого начала мы пропустили невероятный гол. На самом деле мы усложнили себе жизнь. Но команда отреагировала очень хорошо. Мы доминировали в игре и создали огромное количество моментов и должны были легко забивать пять, шесть, семь голов.

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Мы сделали достаточно и заслужили комфортную победу, но получили в итоге лишь один балл. Такая ситуация была у нас тысячу раз. Это футбол. Можно нанести 35 ударов, а у соперника будет полтора, и все равно проигрываете.

Все три замены изменили игру. Радостно видеть игроков, которые способны качественно использовать свои шансы. Это моя вина, что Фабиу Виейра не имел много игрового времени. Сегодня он дал мне понять, что должен играть больше", – цитирует наставника "канониров" BBC.

Напомним, что Арсенал не удержал победу над Фулхэмом в матче 3-го тура АПЛ. Подопечные Артеты пропустили второй гол на 87-й минуте.

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