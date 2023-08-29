"Дачники" підтвердили перехід 27-річного правого оборонця Лестера. Тімоті Кастань підписав угоду з Фулхемом на чотири сезони – до 2027 року з можливістю продовжити ще на 12 місяців.

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Прес-служба англійського клубу не розголосила про умови контракту з Лестером. Авторитетне видання The Athletic повідомило, що Фулхем заплатив за бельгійця 17,5 млн євро. Тімоті Кастань виступатиме у складі лондонців під 21 номером.

Захисник за понад 20 мільйонів євро перебрався в Лестер у 2020 році з Аталанти, де виступав разом з українцем Русланом Маліновським. Загалом за "лисів" він відіграв у 112 матчах, забивши 5 голів та оформивши 8 асистів.

Тімоті Кастань у складі збірної Бельгії їздив на ЧС-2022 в Катар. Захисник був ключовим гравцем національної команди, відігравши всі можливі 270 хвилин.

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