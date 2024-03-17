Фулхэм разгромил Тоттенхэм в рамках 29 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Тоттенхэм борется за Лигу чемпионов с МЮ и Астон Виллой, но позволяет себе проигрывать середнякам. Фулхэм не просто одолел "шпор", а устроил разгром.

Тоттенхэм потерпел разгромное поражение от Фулхэма, потеряв шанс вернуться в зону ЛЧ

Мунис открыл счет, Лукич удвоил преимущество, подстроившись под прострел Кастаня, а затем Мунис оформил дубль, когда успел на добивание после удара Бесси на стандарте.

Фулхэм забил даже четвертый красивый гол, но его отменили из-за офсайда. Тоттенхэм тоже имел моменты, однако Сон, Вернер и Джонсон ими не воспользовались.