Фулхэм – Тоттенхэм – 3:0 – видео голов и обзор матча
10:22 - Читати українською
Фулхэм разгромил Тоттенхэм в рамках 29 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Тоттенхэм борется за Лигу чемпионов с МЮ и Астон Виллой, но позволяет себе проигрывать середнякам. Фулхэм не просто одолел "шпор", а устроил разгром.
Тоттенхэм потерпел разгромное поражение от Фулхэма, потеряв шанс вернуться в зону ЛЧ
Мунис открыл счет, Лукич удвоил преимущество, подстроившись под прострел Кастаня, а затем Мунис оформил дубль, когда успел на добивание после удара Бесси на стандарте.
Фулхэм забил даже четвертый красивый гол, но его отменили из-за офсайда. Тоттенхэм тоже имел моменты, однако Сон, Вернер и Джонсон ими не воспользовались.
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