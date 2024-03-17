Фулхем розгромив Тоттенхем у рамках 29 туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Тоттенхем бореться за Лігу чемпіонів з МЮ та Астон Віллою, але дозволяє собі програвати середнякам. Фулхем не просто здолав "шпор", а влаштував розгром.

Тоттенхем зазнав розгромної поразки від Фулхема, втративши шанс повернутись до зони ЛЧ

Муніс відкрив рахунок, Лукіч подвоїв перевагу, влізши під простріл Кастаня, а потім Муніс оформив дубль, коли встиг на добивання після удару Бессі на стандарті.

Фулхем забив навіть четвертий красивий гол, але його скасували через офсайд. Тоттенхем теж мав моменти, однак Сон, Вернер і Джонсон ними не скористалися.