Фулхэм – Арсенал: Ляказетт установил уникальное достижение в матче-открытии АПЛ
16:08 - Читати українською
Форвард Арсенала Александр Ляказетт уже может записать себе в актив матч 1-го тура против Фулхэма.
Габриэл 49’
49’ Габриэл
Француз открыл счет в поединке против "коттеджеров", став автором первого гола в АПЛ 2020/21, сообщает официальный твиттер чемпионата.
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Таким образом, Ляказетт стал первым игроком, который сумел стать автором двух первых голов в сезоне АПЛ – ранее форвард открывал счет забитым мячам в сезоне 2017/18.
К слову, француз провел 30 поединков в прошлом сезоне в составе Арсенала в АПЛ, записав в свой актив 10 голов и 6 ассистов.
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