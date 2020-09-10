ПСЖ и Арсенал могут обменять полузащитниками, у которых есть определенные проблемы.

Чемпионы Франции хотят усилиться игроком "канониров" Маттео Гендузи, информирует L’Equipe.

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Молодой хавбек пропустил заключительную часть прошлого сезона из-за конфликта с главным тренером Арсенала Микелем Артетой. В течение лета Гендузи сватали в другие клубы, но проблемой становились финансовые аппетиты лондонцев – 35 млн евро. ПСЖ также не готов заплатить столько, потому рассчитывает включить в соглашение Юлиана Дракслера. Контракт чемпиона мира 2014 года с парижанами завершается следующим летом.

Добавим, что Гендузи провел 34 поединка и отдал три голевые передачи в прошлом сезоне. Статистика Дракслера – 7 ассистов в 22 матчах.

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