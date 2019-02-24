Фрозиноне – Рома – 2:3 – видео голов и обзор матча

Рома на выезде одержала победу над Фрозиноне в 25 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Фрозиноне – Рома на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Фрозиноне – Рома – 2:3

Голы: Чано, 5, Пинамонти, 80 – Джеко, 30, 90+5, Пеллегрини, 32

Римляне были близки к тому, чтобы потерять очки в матче с аутсайдером первенства. Однако Эдин Джеко перед самым финальным свистком забил победный мяч.

Рома вырвала победу над Фрозиноне: 25 тур Серии А, матчи субботы

Благодаря этой победе Рома набрала 44 пункта и осталась в зоне Лиги Европы, Фрозиноне с 16 очками остался в зоне вылета.